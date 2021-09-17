Егор Крид удалит свой канал на YouTube с 6 млн подписчиков – обиделся на алгоритмы
Российский певец Егор Крид удалит свой основной YouTube канал из-за низкого количества просмотров. Артист считает, что алгоритмы социальной сети не показывают подписчикам его новый контент.
Об этом он рассказал в своем последнем видео, поблагодарив всех фанатов за поддержку. Рэпер также сказал, что благодаря видео "Любовь в сети", которое до сих пор есть на канале, его заметили и предложили переехать в Москву (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Канал "Егор Крид" существует с 24 января 2011 года и насчитывает почти 6 млн подписчиков. Суммарно все видео певца собрали 1 миллиард и 68 миллионов просмотров.
При этом Крид не оставляет площадку YouTube навсегда, а будет вести новый канал KREED FAMILY. Такое решение ему предложил друг, который также появился в прощальном ролике.
Блогеры поспорили, что Крид не сможет набрать 1 млн подписчиков на новом канале за месяц. Теперь, если певцу удастся достичь этой цифры, то он выигрывает у товарища миллион, если нет – заплатит ему сумму, пропорциональную количеству подписчиков на момент конца спора.
Факты о знаменитости:
Настоящее имя певца – Егор Николаевич Булаткин. Он родился в городе Пенза в 1994 году;
Весь подростковый период Егора был неразрывно связан с созданием песен, посвященных проблемам во взаимоотношениях между людьми и любовных переживаниях;
В 2014 году артист выпускает сингл "Самая Самая", который занимает все первые места хит-парадов и музыкальных чартов;
В 2020 году Егор дебютировал в картине "(Не) идеальный мужчина". Там он сыграл работа iFriend, одного из ключевых персонажей в сюжете;
С 2012 до 2019 года пел на лейбле Black Star Inc. Их сотрудничество закончилась громким скандалом, о котором OBOZREVATEL писал ранее.
В 2016 году Егору запретили въезд в Украину за концерты в аннексированном Крыму.
OBOZREVATEL ранее писал:
Егор рассказывал, что глава "Русской медиагруппы" Владимир Киселев, который является другом Владимира Путина, угрожал сломать жизнь музыканту;
Сын музыканта Андрея Макаревича Иван подверг критике фильм "(Не) идеальный мужчина", одну из ролей в котором сыграл артист Егор Крид;
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