Егор Крид удалит свой канал на YouTube с 6 млн подписчиков – обиделся на алгоритмы

Российский певец Егор Крид удалит свой основной YouTube канал из-за низкого количества просмотров. Артист считает, что алгоритмы социальной сети не показывают подписчикам его новый контент.

Об этом он рассказал в своем последнем видео, поблагодарив всех фанатов за поддержку. Рэпер также сказал, что благодаря видео "Любовь в сети", которое до сих пор есть на канале, его заметили и предложили переехать в Москву (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

Канал "Егор Крид" существует с 24 января 2011 года и насчитывает почти 6 млн подписчиков. Суммарно все видео певца собрали 1 миллиард и 68 миллионов просмотров.

При этом Крид не оставляет площадку YouTube навсегда, а будет вести новый канал KREED FAMILY. Такое решение ему предложил друг, который также появился в прощальном ролике.

Блогеры поспорили, что Крид не сможет набрать 1 млн подписчиков на новом канале за месяц. Теперь, если певцу удастся достичь этой цифры, то он выигрывает у товарища миллион, если нет – заплатит ему сумму, пропорциональную количеству подписчиков на момент конца спора.

Факты о знаменитости:

Настоящее имя певца – Егор Николаевич Булаткин. Он родился в городе Пенза в 1994 году;

Весь подростковый период Егора был неразрывно связан с созданием песен, посвященных проблемам во взаимоотношениях между людьми и любовных переживаниях;

В 2014 году артист выпускает сингл "Самая Самая", который занимает все первые места хит-парадов и музыкальных чартов;

В 2020 году Егор дебютировал в картине "(Не) идеальный мужчина". Там он сыграл работа iFriend, одного из ключевых персонажей в сюжете;

С 2012 до 2019 года пел на лейбле Black Star Inc. Их сотрудничество закончилась громким скандалом, о котором OBOZREVATEL писал ранее.

В 2016 году Егору запретили въезд в Украину за концерты в аннексированном Крыму.

OBOZREVATEL ранее писал: