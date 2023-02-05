Ефросинина рассказала, как война повлияла на ее семью: до сих пор не могу привыкнуть к мужу в форме

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как полномасштабная война повлияла на ее семью. Сейчас звезда буквально живет на две страны: в Польше у нее мама и сын Саша, который ходит в Варшаве в украинскую школу, а дома, в Киеве, – супруг Тимур. Мужчина из-за российской агрессии потерял бизнес, а сейчас защищает родину в добровольческом отряде. Знаменитость не упускает возможности повидаться с любимым, когда тот приезжает на выходные.

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Мария признается, что до сих пор не может привыкнуть к новой деятельности мужа. Не скрывает, что нередко плачет, волнуясь за его жизнь. Своими переживаниями и жизни в новых реалиях Ефросинина рассказала в программе "Сніданок з 1+1".

"В Киеве я бываю чаще чем в Польше. Я наладила быт осенью для мамы с сыном в Польше. Я отдала его в украинскую школу. Есть теперь в Варшаве украинские школы. Очень много украинских детей. Я почти все время в Киеве. Здесь моя жизнь, мое дело, мой фонд, моя команда и мой муж, с которым я вижусь между его ротациями. Мне сложно об этом говорить, я даже в соцсетях это никак не освещаю. Он такой красивый сейчас. Я до сих пор не могу привыкнуть к нему в военной форме. Мне сложно, больно и я очень боюсь за него", – прокомментировала артистка.

Ведущая добавила, что продолжает много работать, приближая страну к победе, в том числе и для того, чтобы показать Тимуру свою силу и поддержу.

"Он видит, что я много работаю, что я не раскисаю. А плакать я себе разрешаю, когда его нет дома", – призналась Ефросинина.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Ефросинина попала в список террористов и экстремистов РФ. Новый статус, как можно было догадаться, ничуть не огорчил звезду. Напротив, она обрадовалась "повышению" и призналась, что получила большое количество поздравлений от своих поклонников и коллег.

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