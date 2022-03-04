Ефросинина обратилась к россиянкам: уже 9000 тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их, в лучшем случае, сжигают. Видео

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая с 2018 года является почетным послом Организации Объединенных Наций, призвала российских женщин не пускать своих мужей, братьев и сыновей на войну в Украину. Она напомнила, что более 9 тысяч российских оккупантов уже убиты, а те, которых взяли в плен, плачут и просят вернуть их домой.

Обращение она опубликовала на своей странице в Instagram. Она отметила, что тела погибших россиян никто не забирает, их, в лучшем случае, сжигают. В видео Ефросинина также добавила фрагменты с допросами оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Мамы российских мужчин, жены российских мужчин, на нашей свободной украинской земле лежит 9 тысяч тел родных вам людей. Их никто не забирает и не собирается, чтобы не дай бог промытые мозги пропагандой в России не увидели, какое количество солдат отправили сюда на убой. Это ваши дети, ваши мужья, ваши братья. За ними привозят крематории и сжигают тела, чтобы развеять прах над нашими разрушенными городами", – сказала телеведущая.

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Она призвала женщин не допустить введения в России военного положения, поскольку это обяжет мужчин ехать на войну и убивать мирных жителей Украины.

"Это обяжет ваших мужчин покориться и идти сюда убивать наших детей и женщин. Блокируйте части, выходите, вставайте, делайте, что угодно. Если заберут ваших мужчин, они к вам никогда не вернутся. Это настоящая война, это очень страшно. Не пускайте ваших мужчин быть пушечным мясом и расхлебывать до конца своих дней то, что они сотворили с мирным населением моей страны", – отметила Ефросинина.

Она напомнила, что в Украине создали горячую линию для родственников российских солдат и офицеров: +380894201860, +380894201861, +380894201862

"На этой горячей линии вы сможете узнать о том, живы ли ваши родные, взяты ли в плен, есть ли ранения или как решить вопрос о том, когда и как вы сможете забрать тело погибшего родственника", – сказала она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Маша Ефросинина просила прийти в себя россиян и известных звезд, которые свято верят в благородство Путина. Ведущая призвала их преодолеть страх, выходить на митинги, потому что только все вместе смогут остановить "человека, который сошел с ума".