Ефросинина — о молчании россиян из-за войны в Украине: пусть умирают рабами и идут в задн*цу!

Украинская телеведущая и почетный посол ООН Маша Ефросинина не может осознать, что происходит с мозгами россиян, которые молчат или поддерживают действия своего президента Владимира Путина. Общественный деятель не понимает как в эпоху соцсетей, можно слепо верить в то, что распиливают по телевизору российские пропагандисты.

Телезвезда ждала от граждан России осуждения действий своих властей, которые развязали войну с Украиной. Об этом Ефросинина сказала в эфире 24 канала (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С сегодняшнего дня я умываю руки. Пусть остаются и мрут рабами россияне, которые молчат", – сказала Ефросинина.

Звезда телевидения, у которой почти 2 миллиона подписчиков в Instagram, объяснила, что попыталась повлиять на граждан России и донести до них правду. Она выступала с обращениями к русским матерям, публичным лицам и молодежи. На митинги против власти в Москве и других городах выходили всего несколько сотен граждан.

Видео дня

Ефросинина вспомнила протесты в Украине на Майдане в 2013-14 годах, когда избили 30 студентов и люди со всей страны съехались в Киев. Они ценой собственных жизней сумели свергнуть действующую власть, которая не устраивала граждан. Украинцы не опасались поломанных ребер и гибели, а россияне боятся просидеть 15 суток в следственном изоляторе и спокойно созерцают, как уничтожают украинский народ.

Телеведущая также отметила, что договоренности между российской и украинской делегацией постоянно нарушают оккупанты. "Обещанные зеленые коридоры ни разу не предоставили, а только обстреливали мирное население. Нас интересует не мир, а победа. Российские власти должны пойти на уступки и вывести свои войска. Пошли они в задн*цу!" – эмоционально высказалась Ефросинина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Маша Ефросинина просила прийти в чувство россиян и известных звезд, которые свято верят в благородство Путина. Ведущая призвала их преодолеть страх, выходить на митинги, потому что только все вместе смогут остановить "человека, который сошел с ума".