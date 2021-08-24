Как Елена Зеленская и Марина Порошенко одевались на День Независимости раньше. Фото

В прошлые года первые леди Украины – Елена Зеленская и Марина Порошенко – на мероприятиях в честь Дня Независимости демонстрировали яркие и одновременно изысканные образы. Их элегантный стиль не перестает удивлять окружающих.

Наряды первых леди разработали известные дизайнеры. OBOZREVATEL решил вспомнить, как Зеленская и Порошенко выглядели на Дне Независимости ранее (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В 2019 году Зеленская на праздновании Дня Независимости появилась в приталеном платье-миди белого цвета с поясом на талии и классических серых туфлях-лодочках. Дополнили образ распущенные волосы, нежный макияж и украшение в виде желто-голубой ленточки.

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В 2020 году Елена Зеленская для выхода в свет выбрала вышиванку "белым по белому" от дизайнера Артема Климчука. Отметим, что этот стилист также создавал наряды для певицы Джамалы на "Евровидение 2020". Свой лук первая леди дополнила юбкой-карандашом длины миди и жемчужными украшениями от украинского бренда GUNIA Project.

Марина Порошенко в прошлые года также эффектно появлялась на праздновании Дня Независимости. В 2015 году бывшая первая леди Украины засветилась в наряде от украинского дизайнера Ольги Навроцкой.

Для празднования Дня Независимости в 2016 году Марина Порошенко выбрала шелковое платье в нежных оттенках утреннего летнего неба авторства украинской дизайн-студии "SVITLO".

В 2017 году Марина выбрала одежду от украинского бренда Oksana Polonets. В 2018 году она вышла на публику в шелковом платье прямого кроя с авторским принтом от Lili Bratus Atelier. В 2019 году жена Порошенко выбрала платье-вышиванку от украинского дизайнера Виты Кин. Наряд был выполнен в цветах украинского флага – желтая вышивка на синей ткани.

Ранее OBOZREVATEL собрал фото самых ярких и элегантных образов первых леди Украины – Елены Зеленской и Марины Порошенко. Они часто предпочитают выходить на публику в изысканных платьях или костюмах.