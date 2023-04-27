Ее называли 'белокурый ангел': как сложилась судьба девочки-куклы Айры Браун и как она выглядит сейчас. Фото

В 2009 году в Америке родилась необычная девочка, которую назвали Айрой Браун. А необычной она была за счет своей внешности – у малышки было настолько миловидное кукольное лицо с большими голубыми глазами, длинными ресницами и пухлыми губками, что всем с трудом верилось в то, что она – реальный ребенок. Не исполнилось маленькой "Барби" и двух лет, как мама начала заниматься ее модельной карьерой.

Видео дня

Крошечная красавица стала настоящей звездой в сети. Интернет-пользователи называли ее "белокурым ангелом", а бренды выстраивались в бесконечною очередь, чтобы сделать Айру лицом своей рекламной кампании. Однако сейчас о самой маленькой модели в мире ничего не слышно. OBOZREVATEL решил рассказать, как сложилась ее судьба.

Айра была настолько похожа на куклу, что это приводило людей в шок. Родители, по всей видимости, решили, что это можно успешно монетизировать, и не прогадали.

Уже с двух лет девочка пополняла семейный бюджет за счет постоянных съемок для брендов одежды и другой продукции. Ее приглашали сниматься в фильмах и рекламе.

Живая "Барби" принимала участие в конкурсах красоты, которые безоговорочно выигрывала. Но продлился этот успех, на удивление, не так долго, как все того ожидали. А особенно родители маленькой модели.

Со временем внешность Айры стала обычной. Она, безусловно, оставалась красивой девочкой, но ничем не отличалась от других своих сверстниц. Ее уже никто не сравнивал с куклой, а модельные агентства перестали выстраиваться в очередь, чтобы получить разрешение на съемку.

Мама Айры начала прибегать к крайним мерам: наносила на ребенка макияж, надевала парики и многое другое. Все для того, чтобы мир не забывал, что ее дочь – самая красивая. Однако в обществе подобные действия вызывали все больше опасения. Родителей маленькой модели начали обвинять в желании нажиться на ребенке, а также пришли к выводу, что те украли детство у дочери постоянной работой.

Сейчас Айре уже 14 лет. Она вряд ли планирует связать свою жизнь с подиумом. Тем более, что явных модельных данных у девочки нет. Однако не стоит исключать, что мы еще увидим "белокурого ангела" на обложках журналов или в кино, ведь у нее за плечами такой большой опыт в этих сферах.

Ранее OBOZREVATEL писал об Уильяме Франклине-Миллере – самом красивом мальчике в мире. Он стал известен в 4 года благодаря своей "ангельской" внешности. Сейчас ему уже 19! Как изменился парень и чем он занимается – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!