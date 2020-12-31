DZIDZIO со слезами на глазах о смерти отца: я тогда поссорился с Богом, обижался и не мог понять

Украинский певец Михаил Хома, известный под псевдонимом DZIDZIO, рассказал, что потерял своего отца в достаточно юном возрасте – артисту было 13 лет.

По словам знаменитости, он очень тяжело пережил смерть близкого человека, ведь был очень привязан к нему. Михаил также вспомнил, что за неделю до кончины, его отец жаловался на постоянные боли в голове, был очень слаб. Мужчину отвезли на скорой в больницу, когда ему стало уже совсем плохо. Такими подробностями Хома поделился в интервью YouTube-программе "Слава+" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я помню момент, это было 8 марта, отца надо было везти в больницу – с Новояворовска во Львов. Его уже неделю голова болела... Его сначала не хотели везли, потому что праздник, все отмечают. Помню, что в этот день он подошел ко мне, мы всегда на руках боролись. Я тогда его просто не узнал, он был очень слаб. Когда приехала скорая, чтобы забрать отца, он мне из последних сил пожал руку. Мы с сестрой пошли домой, через 5 часов вернулась мама. Ее просто заносили в дом. Было очень сложно. Мой отец был очень классным человеком" – рассказал Хома.

Слава Демин и Михаил Хома скриншот с видео

Также певец ответил на вопрос о том, как по его мнению, правильно пережить смерть близкого человека.

"Никак. Мне кажется, что я тогда сильно поссорился с Богом. Я каждый день с ним говорил, обижался и не мог понять, почему отца так рано не стало", – заявил Хома со слезами на глазах.

Михаил Хома скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаил Хома (DZIDZIO) переболел коронавирусом и рассказал, как протекала его болезнь. Также он признался, чем занимался во время самоизоляции.