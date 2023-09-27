Джон Малкович сделал неоднозначное заявление о войне в Украине и вступился за российских актеров

Известный американский актер, режиссер и продюсер, лауреат премии "Эмми" и номинант на "Оскар" Джон Малкович не скрывает откровенной симпатии к России. Звезда Голливуда неоднократно приезжал в Москву, а в 2017 году даже снимался в РФ в фильме российского режиссера Анны Меликян "О любви. Только для взрослых". Именно поэтому сейчас кинематографист не поддерживает мировой "запрет" российский актеров и культуры в целом.

Что касается войны в Украине, то ее Малкович называет "настоящим ужасом", однако поддерживает известный нарратив "хороших русских" о том, что "во всем виноваты политики". Своими неоднозначными изречениями звезда поделился в интервью изданию "Спектр".

Актер, видите ли, не понимает, почему "серьезные люди не садятся за стол переговоров". Он считает, что и Украина, и Россия виноваты в этой войне.

"Остаётся только надеяться, что серьезные люди найдут возможность сесть за стол переговоров и закончить этот ужас. Но пока, похоже, это не входит в стратегию ни одной из воюющих сторон. Я был потрясён, когда война в Украине началась, и всё, что я наблюдаю в течение этих полутора лет, буквально разрывает мне", – прокомментировал Малкович.

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Актер также поспешил вступиться за своих российских коллег, якобы "притесненных" в мире из-за власти их страны. Малкович надеется, что ему еще удастся поработать с российскими кинодеятелями после окончания войны в Украине.

"Я ненавижу, когда шельмуют актеров, когда составляют чёрные списки. И конечно, меня очень огорчает ситуация, в которой оказались актёры из бывшего Советского Союза. Фактически в течение 80 лет они были исключены из мирового кинопроцесса, заперты за железным занавесом. И сейчас мы опять вернулись к этой ситуации. Я с большим удовольствием вспоминаю наши съемки и свою работу с Анной Меликян. И не теряю надежды возобновить наши творческие контакты. Другое дело, что они невозможны, пока происходит война в Украине. И прежде всего я хочу, чтобы эта война поскорее закончилась", – заверил актер.

Как писал OBOZREVATEL, Малкович и раньше делал неоднозначные заявления по агрессии РФ. Так, в июне прошлого года он назвал войну в Украине трагедией, однако не решился осудить Россию и диктатора Путина. Подробности – в нашем материале.

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