Джим Керри, Сильвестр Сталлоне и другие: пять звезд, которые были бездомными, но проложили путь к славе. Фото

Путь к успеху и славе никогда не бывает легким. Многие артисты, которых сегодня знают и обожают во всем мире, до прихода популярности преодолели небывалые трудности, например, были вынуждены ночевать на улице. Кто-то столкнулся с непониманием родителей в решении выбрать творческую профессию, а потому ушел из дома, кому-то не хватало денег даже на еду, не говоря уже об оплате аренды квартиры. Тем не менее, на собственных примерах эти звезды доказали, что каким бы тернистым не был путь, упорный труд и большое желание помогут прийти к мечте.

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OBOZREVATEL решил рассказать о некоторых таких знаменитостях. Сегодня эти имена известны во всем мире, но на старте своей карьеры они даже представить не могли, что им удастся так кардинально изменить свою жизнь: с приюта для бездомных – до сцены на церемонии "Оскар".

Джим Кэрри

Пожалуй, самый известный комедийный актер во всем мире – Джим Кэрри. Перед тем, как стать любимцем публики, он преодолел действительно тяжелые испытания. В частности, в 16 лет юный Кэрри бросил среднюю школу, чтобы помочь обеспечить свою семью, работая уборщиком. Вместе с родителями он жил в фургоне, который они парковали в разных местах по всей Канаде. Затем он жил в палатке на лужайке перед домом своей сестры. Детство в нищете не сломало талантливого парня, который уже вскоре покорил мировой кинематограф и сердца фанатов.

Холли Берри

Обладательница престижной премии "Оскар" в 20 лет жила в приюте для бездомных вместе со своей матерью в Чикаго. "Это научило меня заботиться о себе и тому, что я могу пережить любую ситуацию, даже если это означало посещение приюта или жизнь по средствам, которые были скудными. Я стала человеком, который знает, что я всегда буду пробивать себе дорогу сама", – говорила она в одном интервью, вспоминая тяжелое детство и юность.

Дэниел Крейг

Сегодня Дэниел Крейг – один из самых высокооплачиваемых актеров в мире. Но до того, как заработать свои миллионы и прославиться на весь мир, "Джеймс Бонд" был вынужден спать на скамейках в парках Лондона. Делал он это летом, пока не наступали холода. У юного Крейга не было денег даже на то, чтобы снимать какую-нибудь крошечную комнатку.

Сильвестр Сталлоне

В 1970-х годах знаменитый ныне актер Сильвестр Сталлоне не мог своевременно оплачивать аренду своей квартиры в Нью-Йорке, поэтому его насильно выселили. В результате он около трех недель подряд спал прямо на автобусной остановке.

Дженнифер Лопес

Для еще одной мировой звезды начало ее творческого пути было тем еще испытанием. Мать Джей Ло не поддерживала мечту дочери стать танцовщицей или работать в Голливуде. В результате юная Лопес съехала из семейного дома. Она спала на крошечном диване в танцевальной студии и каждый день съедала по кусочку пиццы, чтобы хоть как-то набить желудок.

Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, которые выросли в нищете, но сумели добиться небывалых успехов. Среди них: Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри и другие. Подробности – в нашем материале.

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