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Джим Керри, Сильвестр Сталлоне и другие: пять звезд, которые были бездомными, но проложили путь к славе. Фото

Анна Кравчук
Люди
3 минуты
918
Джим Керри, Сильвестр Сталлоне и другие: пять звезд, которые были бездомными, но проложили путь к славе. Фото

Путь к успеху и славе никогда не бывает легким. Многие артисты, которых сегодня знают и обожают во всем мире, до прихода популярности преодолели небывалые трудности, например, были вынуждены ночевать на улице. Кто-то столкнулся с непониманием родителей в решении выбрать творческую профессию, а потому ушел из дома, кому-то не хватало денег даже на еду, не говоря уже об оплате аренды квартиры. Тем не менее, на собственных примерах эти звезды доказали, что каким бы тернистым не был путь, упорный труд и большое желание помогут прийти к мечте.

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OBOZREVATEL решил рассказать о некоторых таких знаменитостях. Сегодня эти имена известны во всем мире, но на старте своей карьеры они даже представить не могли, что им удастся так кардинально изменить свою жизнь: с приюта для бездомных – до сцены на церемонии "Оскар".

Джим Кэрри

Джим Керри, Сильвестр Сталлоне и другие: пять звезд, которые были бездомными, но проложили путь к славе. Фото

Пожалуй, самый известный комедийный актер во всем мире – Джим Кэрри. Перед тем, как стать любимцем публики, он преодолел действительно тяжелые испытания. В частности, в 16 лет юный Кэрри бросил среднюю школу, чтобы помочь обеспечить свою семью, работая уборщиком. Вместе с родителями он жил в фургоне, который они парковали в разных местах по всей Канаде. Затем он жил в палатке на лужайке перед домом своей сестры. Детство в нищете не сломало талантливого парня, который уже вскоре покорил мировой кинематограф и сердца фанатов. 

Холли Берри

Джим Керри, Сильвестр Сталлоне и другие: пять звезд, которые были бездомными, но проложили путь к славе. Фото

Обладательница престижной премии "Оскар" в 20 лет жила в приюте для бездомных вместе со своей матерью в Чикаго. "Это научило меня заботиться о себе и тому, что я могу пережить любую ситуацию, даже если это означало посещение приюта или жизнь по средствам, которые были скудными. Я стала человеком, который знает, что я всегда буду пробивать себе дорогу сама", – говорила она в одном интервью, вспоминая тяжелое детство и юность.

Дэниел Крейг

Джим Керри, Сильвестр Сталлоне и другие: пять звезд, которые были бездомными, но проложили путь к славе. Фото

Сегодня Дэниел Крейг – один из самых высокооплачиваемых актеров в мире. Но до того, как заработать свои миллионы и прославиться на весь мир, "Джеймс Бонд" был вынужден спать на скамейках в парках Лондона. Делал он это летом, пока не наступали холода. У юного Крейга не было денег даже на то, чтобы снимать какую-нибудь крошечную комнатку.

Сильвестр Сталлоне

Джим Керри, Сильвестр Сталлоне и другие: пять звезд, которые были бездомными, но проложили путь к славе. Фото

В 1970-х годах знаменитый ныне актер Сильвестр Сталлоне не мог своевременно оплачивать аренду своей квартиры в Нью-Йорке, поэтому его насильно выселили. В результате он около трех недель подряд спал прямо на автобусной остановке.

Дженнифер Лопес

Джим Керри, Сильвестр Сталлоне и другие: пять звезд, которые были бездомными, но проложили путь к славе. Фото

Для еще одной мировой звезды начало ее творческого пути было тем еще испытанием. Мать Джей Ло не поддерживала мечту дочери стать танцовщицей или работать в Голливуде. В результате юная Лопес съехала из семейного дома. Она спала на крошечном диване в танцевальной студии и каждый день съедала по кусочку пиццы, чтобы хоть как-то набить желудок.

Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, которые выросли в нищете, но сумели добиться небывалых успехов. Среди них: Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри и другие. Подробности – в нашем материале.

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