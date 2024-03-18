Джиган с российским паспортом проголосовал за Путина, уничтожающего его родную Одессу. Видео

Российский рэп-исполнитель Джиган (настоящее имя Денис Устимнко), родом из Одессы, получил российское гражданство. 18 марта предатель решил "отпраздновать" это событие, приняв участие в президентских выборах.

Иронично, что "ура-патриот" сделал это далеко не в России, а в Дубае. Об этом стало известно с Instagram-страницы звезды.

На видео рэппер светит своим новым красным паспортом, стоя на входе Генерального консульства РФ в ОАЭ. Впоследствии Джиган ставит "жирную галочку" напротив российского диктатора Владимира Путина.

"Я никогда не голосовал, это мой первый раз", – отмечает путинист, позируя с бланком на камеру. С 24 февраля 2022 года одесит отмалчивался о своей позиции по войне в Украине, хотя до полномасштабного вторжения он нередко давал концерты в Одессе.

Кроме того, Джиган прибег к циническому поступку, в то время как его родной город страдает от ракетных ударов России. В частности, 15 марта Одессу в очередной раз постигла трагедия: россияне обстреляли жилые дома города, в результате чего погибли более 20 человек. Украинские звезды не стали молчать, с болью и ненавистью отреагировав на ужасное событие.

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