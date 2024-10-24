Дженнифер Лоуренс с заметным животиком впервые вышла на красную дорожку после объявления о второй беременности. Фото

Американская актриса Дженнифер Лоуренс впервые вышла на публику после того, как объявила о свей второй беременность. Звезда появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе с заметным животиком.

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Как сообщает People, первым мероприятием, которое посетила знаменитость после обнародования радостной новости, стала премьера фильма "Zurawski v Texas". 34-летняя оскароносная артистка уверенно позировала перед камерами в изысканном образе.

Дженнифер Лоуренс предстала перед поклонниками в сдержанном белом платье. Она сделала акцент на талии с помощью черного ремешка, который также подчеркнул округлый животик. Интересной деталью образа, придавшей внешнему виду актрисы экстравагантности, стал слегка спущенный рукав наряда, обнаживший плечо звезды. Артистка дополнила аутфит темными балетками с острым носом.

Селебрити решила не перегружать образ большим количеством аксессуаров, поэтому выбрала для себя только элегантные наручные часы. Особой изысканности придержалась Дженнифер Лоуренс и в макияже, отдав предпочтение нюдовым оттенкам.

Актриса дополнила свой лук женственной прической. Она немного закрутила белые волосы и сделала трендовую челку-шторку.

Напомним, что Дженнифер Лоуренс объявила о своей беременности 20 октября. Представитель знаменитости подтвердил радостную новость после того, как ее увидели в Лос-Анджелесе в брюках и футболке, подчеркивавших округлый животик. Пока звезда не говорит о сроке беременности.

Артистка уже воспитывает двухлетнего сына Си Мэрони вместе со своим мужем Куком Мэрони. Пара вышла замуж в октябре 2019 года в Ньюпорте, США, а в феврале 2022-го у них появился первенец.

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