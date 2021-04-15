Дженнифер Лопес рассталась с Алексом Родригесом после четырех лет отношений

Американская актриса, певица Дженнифер Лопес и профессиональный бейсболист Алекс Родригес объявили о расставании спустя четыре года отношений. Знаменитости объяснили свое решение тем, что у них гораздо лучше получается дружить, нежели быть парой.

Об этом они сказали в шоу US Today, пишет издание Mirror. Звезды добавили, что намерены не прекращать общение полностью, а и дальше работать над общими проектами и быть поддержкой друг для друга (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мы поняли, что нам лучше остаться друзьями, и очень надеемся, что нам удастся сохранить теплые отношения. Мы будем продолжать работать вместе и поддерживать друг друга в общих делах и проектах. Мы желаем нашим детям и друг другу всего наилучшего", – объяснили экс-партнеры.

О возможном расставании пары общественность заговорила еще в марте, однако официального подтверждения этим слухам не было. На тот момент инсайдер утверждал, что в их жизни наступил тяжелый период, который заставил обоих задуматься о дальнейшем общем будущем.

Дженнифер Лопес рассталась с бойфрендом. Getty Images

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший муж Лорак откровенно рассказал о разводе и новой пассии. Мурат Налчаджиоглу признался, что после расставания с супругой у них был очень сложный период. Как оказалось, артистка даже не хотела контактировать с экс-возлюбленным.