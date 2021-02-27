Дженнифер Энистон показала, что делает ее счастливой по утрам. Видео
Голливудская актриса Дженнифер Энистон показала поклонникам, что ее делает счастливой. Звезда не представляет свое утро без чашечки ароматного кофе.
Соответствующий ролик Энистон опубликовала на своей странице в Instagram. На видео звезда в модном образе в стиле персонажа Рейчел из сериала "Друзья" воспользовалась кофемашиной и заварила себе напиток. После приготовления кофе актриса взяла чашечку и с удовольствием сделала глоток.
Короткое видео с ежедневным ритуалом Энистон подписала в Instagram так:
"Я+кофе = счастливая девушка"
Новое видео Энистон возродило воспоминания поклонников о сериале "Друзья", где Дженнифер сыграла роль официантки Рейчел Грин, которая тоже наливала всем кофе. Помимо этого, пользователи сети отметили, что в 52 года знаменитость выглядит очень хорошо.
"Гюнтер хорошо тебя научил за все эти годы", "Снова Рэйчел официантка", "Наконец-то она сделала себе кофе", "Богиня", – писали фолловеры в фотоблоге звезды.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, не так давно в СМИ появилась информация о том, что у Дженнифер Энистон появился новый бойфренд. Отмечается, что о личности мужчины пока ничего не известно.