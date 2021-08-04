Дженнифер Энистон отказалась от общения с невакцинированными друзьями

Популярная американская актриса Дженнифер Энистон заявила, что прекратила общение с некоторыми своими друзьями из-за разногласий по поводу вакцинации от коронавируса. Звезда уверена, что люди, которые отказываются делать прививки, просто не хотят прислушаться к фактам.

Об этом знаменитость рассказала в интервью изданию InStyle. Она также добавила, что большинство мнений экс-друзей основаны лишь страхе или пропаганде (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Все еще существует большая группа людей, являющихся противниками вакцинации, или они просто не прислушиваются к фактам. Это настоящий позор. Я только что потеряла несколько человек из своего еженедельного круга общения, которые отказались или отказались обсуждать, были ли они вакцинированы или нет, и это прискорбно", – высказалась по этому поводу Энистон.

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Дженнифер также призналась, что сейчас ограничивает себя в чтении новостей. По ее словам, это помогает ей сохранить свое психическое здоровье и чувствовать себя более спокойно.

Коротко о знаменитости:

Дженнифер Энистон – американская актриса, кинорежиссер и продюсер, наиболее известная как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC "Друзья", за которую она была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус". Обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнифер Энистон снялась для обложки сентябрьского выпуска журнала InStyle. На одном из фото 52-летняя звезда появилась в белом платье с эффектными разрезами. Ее элегантный образ завершали массивные украшения на руках и шее, объемная укладка и легкий макияж.