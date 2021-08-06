Дженнифер Энистон – о вакцинации: могу заболеть, но не умру

Американская актриса Дженнифер Энистон ответила на негативные высказывания пользователей о вакцинации. Она заявила, что так называемые "антипрививочники" должны думать не только о себе, но и о других людей, которых они могут заразить.

Соответствующее подробное объяснение звезда опубликовала в своем блоге в Instagram. Она также добавила, что может заболеть, но не умрет, ведь сделала прививку от коронавируса. Невакцинированным же людям стоит быть аккуратнее, по мнению актрисы (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Если вы инфицированы какой-то разновидностью вируса, вы все равно можете заразить меня. Я могу заболеть, но меня не положат в больницу и я не умру. Но я могу передать вирус кому-то другому, кто не вакцинирован и чье здоровье уязвимо. Таким образом, я могла бы поставить жизни этих людей под угрозу. Вот почему я беспокоюсь. Мы должны заботиться не только о себе", – высказалась по этому поводу знаменитость.

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Кроме того, позднее Дженнифер опубликовала в stories фразу: "То, что вас не убивает, мутирует и пробует снова".

Коротко о знаменитости:

Дженнифер Энистон – американская актриса, кинорежиссер и продюсер, наиболее известная как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC "Друзья", за которую она была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус". Обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнифер Энистон заявила, что прекратила общение с некоторыми своими друзьями из-за разногласий по поводу вакцинации от коронавируса. Звезда уверена, что люди, которые отказываются делать прививки, просто не хотят прислушаться к фактам.