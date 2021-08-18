Дженнифер Энистон рассказала, как ей удается дружить со своими бывшими

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
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Американская актриса Дженнифер Энистон

Американская актриса Дженнифер Энистон призналась, что ей было тяжело пережить расставание с любимыми людьми. Однако она сумела сохранить со всеми своими экс-возлюбленными хорошие отношения. По ее словам, "нужно уметь прощать".

Такое заявление знаменитость сделала в интервью изданию Harper's Bazaar. Дженнифер также отметила, что это огромный труд над собой – суметь остаться с бывшими в хороших отношениях (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я умею прощать. Я считаю, что прощать очень важно. В противном случае это просто накапливается, как токсичные отходы. Нет ничего хуже, чем затаить обиду. Послушайте, люди могут делать вещи, которые невозможно простить, но вы должны отпустить это и сказать: "Послушай, мы все люди. Мы делаем ошибки". Держать любую обиду – все равно, что принять крысиный яд и ждать, когда крыса умрет", – объяснила свою точку зрения звезда сериала "Друзья".

Видео дня
Дженнифер Энистон высказалась о дружбе с экс-бойфрендами.
Энистон и Швиммер на съемках сериала.

Коротко о знаменитости:

  • Дженнифер Энистон – американская актриса, кинорежиссер и продюсер, наиболее известная как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC "Друзья", за которую она была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус". Обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы".

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон в комбинезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнифер Энистон призналась, что ей удалось сохранить хорошие дружеские отношения со своим бывшим супругом Брэдом Питтом. После расставания знаменитости снова сблизились и начали общаться.

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