Дженнифер Энистон рассказала, как ей удается дружить со своими бывшими

Американская актриса Дженнифер Энистон призналась, что ей было тяжело пережить расставание с любимыми людьми. Однако она сумела сохранить со всеми своими экс-возлюбленными хорошие отношения. По ее словам, "нужно уметь прощать".

Такое заявление знаменитость сделала в интервью изданию Harper's Bazaar. Дженнифер также отметила, что это огромный труд над собой – суметь остаться с бывшими в хороших отношениях (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я умею прощать. Я считаю, что прощать очень важно. В противном случае это просто накапливается, как токсичные отходы. Нет ничего хуже, чем затаить обиду. Послушайте, люди могут делать вещи, которые невозможно простить, но вы должны отпустить это и сказать: "Послушай, мы все люди. Мы делаем ошибки". Держать любую обиду – все равно, что принять крысиный яд и ждать, когда крыса умрет", – объяснила свою точку зрения звезда сериала "Друзья".

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Коротко о знаменитости:

Дженнифер Энистон – американская актриса, кинорежиссер и продюсер, наиболее известная как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC "Друзья", за которую она была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус". Обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнифер Энистон призналась, что ей удалось сохранить хорошие дружеские отношения со своим бывшим супругом Брэдом Питтом. После расставания знаменитости снова сблизились и начали общаться.