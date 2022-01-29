Джейсон Момоа живет в трейлере после расставания с Лизой Боне — СМИ

Популярный американский актер Джейсон Момоа после расставания с актрисой Лизой Боне перебрался жить в трейлер, который припарковал во дворе дома своего друга в Калифорнии. Отмечается, что знаменитость перестал носить обручальное кольцо.

Фургон Ford, в котором актер сейчас живет, был сделан на заказ за 750 тысяч долларов, пишет The Sun. Его друзья активно поддерживают в период расставания (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах показано, что Момоа ходит в рваной оверсайз футболке, джинсах и коричневых очках. Он вышел прогуляться по двору своего товарища, дом которого, к слову, находится в нескольких километрах от жилья экс-супругов.

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Пока неизвестно, переехал ли Джейсон Момоа навсегда из их резиденции, однако факт того, что актер проживает совсем рядом, может говорить о том, что ему трудно покинуть дом.

"Он останавливался раньше в нем довольно часто и теперь решил спать там вместо того, чтобы снимать номер отеля на съемочной площадке. Это часть его впечатляющей коллекции, куда входят и мотоциклы", – сказал инсайдер.

Напомним, что Джейсон Момоа и Лиза Боне были вместе почти 16 лет. Они некоторое время жили в гражданском браке. Тогда у них родились двое детей – дочь Лола и сын Накоа. О своем расставании пара сообщила в Instagram 13 января.

Коротко о знаменитостях:

Джейсон Момоа – 42-летний американский актёр гавайского происхождения. Родом из Нанакули (Гавайи, США). Стал известным благодаря ролям воинственных героев в фантастических боевиках и фэнтези.

Лиза Боне – 54-летняя американская актриса. Родом из Сан-Франциско (Калифорния, США). Известность приобрела благодаря роли в ситкоме "Шоу Косби" и его спин-оффе "Другой мир".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Джейсон Момоа и Лиза Боне, которые впервые познакомились на съемках комедийного сериала в 80-х, расстались.