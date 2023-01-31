Джейми Ли Кертис, которая осудила террор России, появилась на красной дорожке в стильном жакете с вышивкой. Фото

Популярная голливудская актриса Джейми Ли Кертис посетила ежегодную церемонию вручения премии AARP "Фильмы для взрослых", которую вручают кинодеятелям старше 50-ти лет, в Калифорнии. Для выхода на публику звезда кинолент "Хэллоуин убивает" и "Чумовая пятница" выбрала изысканный образ, включающий в себя жакет с вышивкой.

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Наряд для Кертис – дело рук английского дома высокой моды Alexander McQueen. OBOZREVATEL собрал снимки актрисы с мероприятия.

Так, 64-летняя знаменитость предстала на красной дорожке в элегантном брючном костюме черного цвета. Изюминкой стильного аутфита, безусловно, стал ассиметричный жакет с вышивкой в виде красных цветов и птиц, а также лацканом из шелка и вставкой сбоку.

Под низ Кертис надела черный топ, а на ноги обула туфли-лодочки такого же цвета. Завершали образ черная сумочка и аккуратные серьги с бриллиантами.

Напомним, Джейми Ли Кертис встала на сторону Украины в кровавой войне с Россией. Хотя и спустя почти две недели, но звезда отреагировала на террористический ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре, который произошел 14 января.

Ранее OBOZREVATEL писал о мировых звездах, которые надевали на красную дорожку наряды от украинских брендов. Среди таких: Милла Йовович, Хайди Клум и другие. Подробности – в нашем материале.

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