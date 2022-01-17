Джей Ло заметили на шопинге с дочкой: как выглядит 13-летняя бунтарка

Американская певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес была замечена папарацци в компании своей 13-летней дочери Эммы. Вместе с девочкой знаменитость прогуливалась по местным бутикам в Лос-Анджелесе.

В объектив камер 52-летняя звезда попала в стильном образе из брендовых вещей. Ее дочь-подросток, которую поклонники прозвали бунтаркой после кардинальной смены имиджа, удивила новым цветом волос. HollywoodLife пишет, что звездная мама с девочкой во время шопинга все время держались за руку.

Джей Ло появилась в популярном торговом комплексе The Grove в трендовом укороченном свитере телесного цвета. Особого внимания в аутфите артистки заслуживает макси-юбка из денима от французского модного дома Dior. Джинсовая ткань разных оттенков выглядит необычно и стильно. Образ дополнили кожаная сумка с бахромой от Chanel, широкие солнцезащитные очки Max Mara и винтажные ботинки коричневого цвета от Ralph Lauren. Золотые украшение и аккуратная прическа в виде тугого пучка сделали look завершенным.

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Эмма, которая 22 февраля вместе со своим братом-близнецом Максом отметит 14-й день рождения, в последнее время удивляет публику своими бунтарскими образами. Не так давно девочка покрасила каштановые кудри в яркий изумрудный цвет. На шопинге дочь знаменитости появилась с новым окрашиванием – среди темных фактурных волос виднелись красные пряди челки.

Подросток, очевидно, предпочитает свободный стиль одежды. На прогулку с мамой она выбрала оversize-худи белого цвета и широкие светлые джинсы. На лице у Эммы можно заметить очки для зрения.

Фанаты не раз отмечали, что девочка заметно изменилась за последние годы. Вместо маминой принцессы, которая появлялась на "красных дорожках" в нежных розовых платьях, она стала похожей на проблемного подростка. Хотя по тому, как Эмма держала Лопес за руку во время прогулки, можно предположить, что это вовсе не так.

Коротко о знаменитости:

Дженнифер Лопес – 52-летняя певица, актриса и танцовщица родом из Нью-Йорка. Первую популярность получила в составе группы Fly Girl в качестве танцовщицы. В 1997 году сыграла первую роль в фильме о певице Селене, которая принесла ей "Золотой глобус".

Звезда строила отношения с актером Охани Ноа, рэпером Шоном Комбсом, хореографом Крисом Джаддом, актером Беном Аффлеком, певцом Марком Энтони, танцором Каспером Смартом, рэпером Дрейком, баскетболистом Алексом Родригесом. В 2021 году певица вновь закрутила роман с Беном Аффлеком.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Джей Ло удивила публику своим смелым образом, выступив в рамках 36-й ежегодной церемонии Rock & Roll Hall of Fame. Звезда предстала перед фанатами в костюме "total black", под пиджаком которого был откровенный топ-бра, благодаря чему можно было рассмотреть стальной пресс и пышную грудь певицы.