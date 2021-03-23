Джеджула снял с 12-летним сыном трендовое видео в TikTok

Украинский шоумен Андрей Джеджула поделился с поклонниками видео, на котором станцевал с 12-летним сыном Даниэлем под известный хит Valentino Khan & Wuki – Better feat. Roxanna.

Соответствующий ролик звезда опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), написав советы другим папам о том, как снимать подобное.

Как рассказал Джеджула, они с мальчиком осваивают тренды популярного приложения TikTok. Так, в кадре шоумен появился с сыном в черных футболках и с разноцветными шапками на голове.

"Пару-тройку седых волос я заработал, пока добился результата в этих 15 секундах, зато процесс запомнится нам обоим! Чтобы не прослыть динозавром для ваших подрастающих детей, рано или поздно вам придется освоить TikTok", – написал мужчина.

Джеджула также дал совет папам, что перед тем, как снимать ролик, необходимо узнать, что сейчас в тренде. По его словам, если это танец, то лучше его освоить заранее, чтобы "показывать пример и знать нюансы". Шоумен подытожил, что это стоит того, и процесс, и результат дети точно оценят.

Андрей Джеджула – украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен. Пять лет работал в Министерстве иностранных дел, а в возрасте 25 лет ушел в шоу-бизнес.

Андрей Джеджула и Юлия Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года. Свадьба и венчание прошли в Киеве. Впоследствии пара рассталась, а уже через 49 дней после расторжения отношений помирилась и снова поженилась 31 декабря 2019 года.

У супругов есть дети от предыдущих браков: у Андрея – 12-летний сын Даниэль, а у Юлии – дочь Ангелина.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Андрей Джеджула поделился с поклонниками видео, на котором появился со своей новорожденной дочерью Адель, и рассказал о лайфхаке, как успокоить ребенка.