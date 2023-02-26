Джамале вызвали скорую в Польше перед благотворительным концертом: причина

Украинской певице Джамале перед благотворительным концертом в Польше стало плохо. Сотрудники скорой помощи не смогли помочь звезде и уколоть лекарства, однако она все же выступила перед поклонниками.

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За это украинка поблагодарила свою команду, которая оперативно нашла нужные лекарства и дала их в правильной последовательности. Об инциденте Джамала рассказала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Певица намекнула, что причиной ее плохого самочувствия стал перекус в аэропорту.

"За 15 минут до выхода было вот так. Думала, как собраться. Поняла, что могу только лежать. Было плохо. Съела завтра утром в аэропорту", – поделилась Джамала.

Артистке вызвали скорую, но врачи не смогли сделать ей укол. Некоторое время она пролежала на коробках, укрытая верхней одеждой, пока не приняла нужное лекарство.

"Лежала на уникальном диване из коробок, другого места не было. Вызвали скорую, они уехали. К сожалению, укол сделать не удалось", – написала знаменитость.

Когда Джамале было плохо, она шутила, что должна успеть увидеть детей. Однако певице все же удалось выйти на сцену и дважды спеть перед аудиторией.

Ранее OBOZREVATEL писал, что погиб крымский татарин и друг украинской певицы Джамалы – Сейран Кадыров. Герой отдал свою жизнь за Украину в Бахмуте Донецкой области.

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