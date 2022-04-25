Джамала встретилась с первой леди Турции и раскрыла подробности их разговора

Известная украинская певица Джамала, которая с первых дней войны собирает значимую финансовую помощь для родины на благотворительных концертах по всему миру, призналась, о чем разговаривала с первой леди Турции Эмине Эрдоган. Артистка и жена президента встретились за религиозным ужином для украинских детей-сирот в Анкаре.

Ифтар организовывала сама первая леди. Во время приема пищи украинская звезда имела возможность рассказать влиятельной женщине об ужас, которые происходят в Украине, и преступных зверствах российской армии. Об этом Джамала рассказала в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

Как отметила вокалистка, она понимала, что разговор такого рода за ужином был не совсем уместным и корректным, однако у нее не оставалась другого выбора. Певица решила не упускать возможность поделиться с Эмине Эрдоган и всем турецким народом правдой.

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"В этот момент, когда она ест, я должна ей рассказывать о том, что русские солдаты насилуют детей, потом их убивают, потом сжигают и хоронят их тела в подвалах. Я понимаю, что это, возможно, не сильно вежливо. Я понимаю, что это может и неуместно, но у меня нет другого выбора. Я использую каждый момент", – поделилась народная артистка Украины.

Джамала добавила, что надеется на еще большую поддержку от мировых лидеров и общественности. Она уверена, пока что их помощи недостаточно. Как отметила знаменитость, многие украинцы стали возвращаться на родину после двухмесячного периода беженства, поэтому Украине необходимо не только оружие и прочая амуниция, но и продовольственные запасы.

"Два месяца политики решают и никак не решат, как бы так разрулить этот вопрос, чтобы никого не задеть. Так не выйдет. Поддержки недостаточно, это я вам определенно скажу. Более того, никто не знает, сколько ее нужно", – подчеркнула звезда.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Джамала и рэп-коллектив Kalush Orchestra вместе исполнили трек "Стефания", которому букмекеры прогнозируют победу на Евровидении-2022 в Турине (Италия). Фанаты группы и крымскотатарской вокалистки оценили новое звучание песни.