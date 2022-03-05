Джамала со слезами на глазах исполнила '1944' на отборе Евровидения в Германии и мощно обратилась к Европе

Известная украинская певица Джамала 4 марта выступила на финале отбора на Евровидение в Германии с песней "1944", которая приобрела новый смысл из-за войны в Украине. Знаменитость держала в руках украинских флаг и исполняла песню со слезами на глазах, пока весь зал слушал стоя.

Соответствующее видео опубликовали на официальном YouTube-канале Евровидения в Германии. Джамала дала небольшой комментарий за кулисами сцены, в котором поблагодарила за поддержку Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"На самом деле мне сегодня очень хотелось бы быть на этом невероятном шоу и представлять свою песню, но сегодня я действительно представлю целую страну, представляю не просто свое творчество, представляю голоса тысяч женщин и детей, которые сегодня находятся в бомбоубежищах. Я очень благодарю вас за флаги, за поддержку. Я думаю, что это очень поднимает дух Украины", – сказала артистка.

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Она добавила, что хочет, чтобы все европейские страны услышали, что это не просто война на территории Украины, это война в сердце Европы.

"Мне очень хочется, чтобы мы не стояли в стороне, не смотрели, что где-то там стреляют. Хочется, чтобы действительно были причастны к тому, чтобы помочь всем нам остановить эту войну, остановить эту агрессию. Это единственное, что я могу – петь и говорить об этом", – подытожила Джамала.

Как отметили на официальной странице "Суспільного" в Instagram, украинская певица самостоятельно организовала два специальных выступления. В пятницу, 4 марта Джамала пела в Германии, а в субботу, 5 марта, она выступит на финале нацотбора в Румынии.

"За последние дни я эвакуировала детей, оставила их в Стамбуле и принялась воевать против агрессора по-своему. Интервью за интервью. Эфир за эфиром. Британия, Испания, Франция… Я сделаю все, чтобы мир узнал о преступлениях, которые творятся дома", – сказала артистка.