Джамала рассказала, как после родов похудела на 12 кг

Украинская певица Джамала похудела на 12 килограмм после родов всего за четыре месяца. Для этого она обратилась к врачу-диетологу.

По ее словам, самым сложным в течение этих месяцев было "держаться". Об этом певица рассказала в программе "Це розкіш" на "Радио НВ".

"Когда я поняла, что на восьмом месяце буду заканчивать кормить, я решила обратиться за помощью к специалистам", – пояснила Джамала.

Певица рассказала, что первый месяц диеты был сложным. Когда через две недели Джамала пришла на взвешивание и сбросила всего 800 граммов.

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"Я была в шоке! Как? Я просто супер-отличница, я ничего не ела: ни печенья, ничего сладкого, молочного, фруктов, никаких фруктов вообще! Бананов! Я очень люблю бананы. Ни одного! И только 800 грамм за первые две недели!" – поделилась певица.

Но, по ее словам, еще через две недели на весах уже стало на два килограмма меньше. Джамала посоветовала всем худеющим не сдаваться в первый месяц, потому что тело в это время ведет себя очень жадно ко всем граммам и килограммам.

"Оно чувствует, что что-то делается не то, и оно пытается все удержать. Мне казалось, что со мной живет какой-то чужой. Потому что тело боролось со мной. Оно не отдает! Я уже и бегаю, и это, делаю и делаю, а оно – 800 граммов", – рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Джамала поделилась с поклонниками снимками, на которых засветила своего младшего сына Селима. Сейчас артистка открыто показывает мальчика, хотя раньше тщательно скрывала его лицо.