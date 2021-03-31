Джамала призналась, что после родов буллингу в ее адрес не было границ

Украинская певица и актриса крымскотатарского происхождения Джамала заявила, что столкнулась с травлей из-за того, что набрала лишние килограммы после беременности. Она добавила, что негативные комментарии могли довести ее до слез.

Об этом исполнительница рассказала в программе "Ранок з Україною" на канале "Україна" (чтобы посмотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы).

"Буллинг просто не имеет границ. После рождения ребенка меня это очень задевало, даже до слез доходило. Мне постоянно говорили, мол, "смотри, одна родила месяц назад и уже худая, а ты все жрешь". Иногда я просто удаляю комментарии подобного рода", – разоткровенничалась звезда.

Супруг знаменитости Сеит-Бекир поддерживает Джамалу в сложившейся ситуации и говорит, что она просто не должна реагировать на буллинг в свой адрес.

Джамала рассказала о буллинге. Скриншот видео

Коротко о знаменитости:

Джамала – народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины. Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

В 2016 году стала победительницей на 61-м конкурсе песни "Евровидение 2016" в Стокгольме с песней "1944".

Как сообщал OBOZREVATEL, Джамала откровенно рассказала о буллинге из-за ее внешности. Она призналась, что в 17 лет у нее было множество комплексов по поводу фигуры, носа и ушей. Из-за этого над артисткой смеялись и даже сейчас, по ее словам, иногда в ее адрес плохо выказываются.