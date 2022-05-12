Джамала получила престижную американскую премию 'За лидерство' и призвала спасти Мариуполь

Украинская певица Джамала посетила США. В Вашингтоне она получила престижную премию – "Награду за выдающееся лидерство артиста" от Атлантического совета США. Во время церемонии звезда рассказала о войне в Украине и призвала спасти Мариуполь.

О радостном событии Джамала сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав ролик с награждения. По словам певицы, премию она получила от имени всех артистов, которые с помощью своего голоса говорят о преступлениях РФ в Украине (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"В это еще трудно поверить, но сегодня в Вашингтоне я получила "Награду за выдающееся лидерство артиста" от Атлантического совета США (The Atlantic Council) – за борьбу, за защиту украинской культуры и самобытности во время российского вторжения. Я приняла награду от имени всех украинских артистов, использующих свой голос, чтобы рассказать о преступлениях, совершаемых Россией в Украине. Каждый день доносят правду и усиливают поддержку нашей страны, оберегают нашу культуру и демонстрируют ее уникальность. Это наша общая борьба и наши общие победы", – написала артистка.

Также Джамала добавила, что это очень важное событие, так как к нему присоединяются самые влиятельные люди мира. Именно поэтому она использовала шанс попросить помощи Мариуполю.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джамала на фоне ажиотажа вокруг песенного конкурса Евровидение объявила о намерениях устроить благотворительный аукцион. Главным лотом станет роскошное платье звезды, в котором она открывала аналогичное шоу в Киеве в 2017 году.