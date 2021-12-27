Джамала показала трогательные семейные фото с мужем и детьми

Популярная украинская певица Джамала, которая вместе с мужем растит двоих детей, порадовала поклонников новыми семейными снимками. Знаменитость с двумя сыновьями и супругом позировали дома на диване.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. Звезда была одета теплый объемный свитер и джинсы, ее муж в черных брюках и клетчатой рубашке, а сыновья в джинсах и в новогодних свитерах (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Известная певица опубликовала серию снимков, на которых можно рассмотреть счастливые улыбки детей и супругов. Артистка усадила своего старшего сына на руки, а младший забрался на плече к папе.

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На другом снимке малыши поменялись местами и позировали на руках у своих родителей.

Также Джамала разместила несколько снимков своих детей, которые игрались между собой, когда их фотографировали.

Напомним, что певица вышла замуж за Сеит-Бекира Сулейманова в 2017 году, и в том же году стало известно, что пара ждет первенца. В марте 2018 года у них родился Эмир-Рахман. Во второй раза Джамала стала мамой в июне 2020 года, когда родила сына Селима-Гирая.

Коротко о знаменитости:

Джамала – 38-летняя украинская крымскотатарская певица и актриса, народная артистка Украины. Родом из Киргизии. В 2009 году стала победительницей на восьмом международном конкурсе "Новая волна" в Юрмале. Представляла Украину на Евровидении в 2016 году, а в финале конкурса одержала победу. Среди известных песен артистки: "1944", "Кохаю", "Заплуталась", "Шлях додому", "Крила" и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Джамала показывала, как выглядит без макияжа. Многие поклонники были впечатлены естественной красотой певицы и засыпали ее комплиментами.