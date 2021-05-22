Джамала назвала своих фаворитов Евровидения 2021

Победительница международного песенного конкурса Евровидение 2016 Джамала назвала своих фаворитов в этом году. Прежде всего, она будет болеть за украинскую группу Go_A.

В комментарии "Сегодня" певица призналась, что ей также понравились Дестини Чукуньере (Мальта), Гьона Мухарремая (Швейцария) и Gagnamagnið (Исландия). Всех их она отметила после полуфинала.

"Конечно же, я всем сердцем болею за Украину, за Go_A. Они для меня вне конкуренции и, я точно знаю, ребята чувствуют поддержку каждого из нас", – отметила Джамала.

Также после ей понравились указанная выше тройка, однако во время финала ее мнение может измениться.

"Мне очень понравилась Дестини Чукуньере, которая представляет Мальту. Энергичная и крутая! Хочу отметить отличного вокалиста из Швейцарии Гьона Мухарремая. И, конечно же, я влюблена в группу из Исландии Gagnamagnið. Они волшебные! Уверена, это может сработать", – сказала Джамала.

Как сообщал OBOZREVATEL, финал Евровидения 2021 состоится 22 мая в 22:00. В него прошла украинская группа Go_A, которая будет выступать под номером 19. Где смотреть финал и полный список участников – читайте здесь.