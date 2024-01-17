В приложении "Дія" продолжается голосование за кандидатов, которые займут кресло жюри Национального отбора на Евровидение-2024 от Украины. Среди предложенных вариантов мы видим старые имена и много новых.

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Бывший лидер группы Dilemma и участник Нацотбора-2018 Евгений Бардаченко резко высказал свое мнение по поводу выбора членов жюри. По его словам, голосуя за Данилко и Джамалу, зрители делают шаг назад, а нужно идти вперед.

По состоянию на вечер 16 января Андрей Данилко лидирует – у него более 175 тыс. голосов. На втором месте Джамала с более 89 тыс. Закрывает тройку лидеров Сергей Танчинец – свыше полусотни тысяч голосов.

Согласитесь: без Данилко не так интересно смотреть Нацотбор. Андрей – флагман конкурса. Джамала – это всегда политический подтекст и каверзные вопросы. Почему зрители хотят видеть Танчинца среди жюри, мне непонятно. Сергей не имеет никакого отношения к конкурсу, а его персоналити и развод не должны быть поводом повышенного интереса, ведь речь идет о Евровидении, а не том, кто является королем инфоповодов.

Однозначно я за новые имена и предлагаю обратить внимание на саунд-продюсера Евгения Триплова. Он сейчас на волне успеха и задает тренды в музыкальной индустрии. Самый известный проект Евгения – это YouTube-шоу "Мультитрек". Думаю, Триплов смог бы профессионально оценить технические моменты исполнения песен, структуру аранжировок и вокальный дизайн.

Также интересно увидеть среди жюри этого года Екатерину Павленко, солистку группы Go A, которые в свое время громко заявили о себе на Евровидении и уникальным музыкальным стилем покорили всю Европу. Нет сомнения, что она может объективно оценить номер артистов, дать рекомендации, как держаться на сцене, и сохранить уникальность образа.

Если лидеры голосования не изменятся, по моему мнению, Джамала и Танчинец – однозначно шаг назад. При всем уважении к Джамале, у всего есть срок годности. Певица слишком долго в судейском кресле. Хочется видеть новые лица, Танчинец – как я уже говорил, вообще не формат Нацотбора.

По другим предложенным кандидатам сложно делать анализ. Одни – малоизвестны широкой общественности, другие – не имеют никакого отношения к конкурсу. Хочется понять логику тех, кто формировал список потенциальных кандидатов.

Наблюдаем и держим кулачки за участников Нацотбора-2024. Они нуждаются в вашем внимании, поддержке и голосе.