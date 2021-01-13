Дятлову могло бы исполниться 85: версии загадочной гибели советского альпиниста

13 января Игорю Дятлову – руководителю туристической группы советских альпинистов, которые загадочно погибли на Урале в 1959 году, могло бы исполнится 85 лет. Вместе с девятью студентами он погиб в начале февраля в окрестностях горы Холатчахль, теперь местность называется "перевал Дятлова".

Вокруг смерти Игоря Дятлова и его товарищей уже несколько десятилетий разворачиваются споры. Существует несколько версий, среди которых – схождение лавины, криминал, ссоры между участниками похода, мистика и многие другие. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Перевал Дятлова: короткая история трагедии

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе. Единственный выживший участник похода, Юрий Юдин, сошел с маршрута из-за проблем со здоровьем 28 января.

Участники экспедиции Дятлова. Комсомольская правда

По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы, журналистами и исследователями-энтузиастами было создано множество альтернативных версий причин происшествия.

В память о погибшей группе туристов расположенный неподалеку от места гибели студентов перевал получил название "перевал Дятлова".

Версии гибели Игоря Дятлова вместе с группой альпинистов

Убили шаманы

Группу студентов на перевале Дятлова в 1959 году убили шаманы. К такому выводу пришел один из исследователей трагедии – Валентин Дегтярев.

"Я думаю, что их убили шаманы. Фанатики? Безусловно. Так как 60 лет назад в их среде это было нормально. "Советы" это дело закрыли из-за банального давления на них партийных органов. Также участие в этом принимал некий Григорий Куриков, депутат, манси, он же шаман", – рассказал Дегтярев.

Группа Дятлова . Газета. Ру

Убили военные

Местные считают, что туристов из группы Дятлова могли ликвидировать военные. Якобы группа Дятлова оказалась не в том месте и не в то время, став свидетелями испытаний секретного оружия.

Эту версию озвучил путешественник из Самарской области Дмитрий Кондрашин, который пообщался с людьми, которые жилы в то время неподалеку от места трагедии.

Любовный треугольник

Причина загадочной гибели группы Дятлова также может быть и весьма приземленной. Между тремя ее участниками якобы возник любовный треугольник. Так, Зинаида Колмогорова была влюблена в Юрия Дорошенко, а лидер группы – Игорь Дятлов – в Зинаиду.

В день, когда произошла трагедия, туристы отмечали день рождения Семена Золотарева и, разгоряченные алкоголем, устроили драку из-за девушки, которая привела к плачевным результатам.

Падение фрагмента ракеты

Глава туркомпании "Северный Урал" Дмитрий Кириллов считает, что группа Дятлова стала жертвой запуска ракеты с Байконура.

По его словам, пока участники похода спали, с Байконура была запущена ракета, вторая ступень которой упала на гору, где остановилась туристы. Неотработанное топливо попало в место, где отдыхали люди, начав перекрывать им дыхание.

Кирилов уверен, что это вынудило туристов разорвать палатку изнутри, после чего они побежали по заледенелому склону горы, получив множество травм при падениях.

Игорь Дятлов во время экспедиции. Афиша Daily

Отравление алкоголем

Еще одна версия гибели группы Дятлова – отравление метиловым спиртом. Все тот же Дегтярев отмечает: известно, что в каждом рюкзаке была найдена фляжка со следами спирта.

Участник поисковой группы Михаил Шаравин, обнаруживший первые тела, также считает возможной теорию Дегтярева.

"Выбежали из палатки голыми… В какой ситуации человек панически покидает место? Поражена была носоглотка, пена изо рта шла, это говорило четко об отравлении", –говорил он.

Суровая погода

Исследователи из Швеции, которые пошли по следам группы Дятлова, сделали вывод, что причиной трагедии стали погодные условия.

По словам ученых из Швеции, у многих тайн этой истории есть естественное объяснение. Речь идет, в частности, о травмах на телах лыжников. Так, грудные клетки участников группы Дятлова подверглись после смерти давлению снега, потому и были раздроблены.

Сошли с ума из-за галюциногенов

Участники группы Дятлова могли находиться под действием вещества, похожего на допинг, которое содержало галлюциногены. Такое мнение высказал эксперт Фонда национальной и международной безопасности, писатель Олег Хлобустов.

Он предположил, что кто-то из участников группы мог взять с собой в поход и "добавить, допустим, в чай какую-то смесь, в которую входят галлюциногены", возможно, даже не предполагая столь сильных побочных эффектов.

Убили бандиты

Туристов могли убить бандиты по приказу местного лесоруба, который опознал в Семене Золотареве агента советских спецслужб.

Якобы именно Золотарев когда-то сдал лесоруба советским властям.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российский поисковик Вадим Брусницын заявил, что группа Дятлова, вероятно, на момент гибели могла быть в помутненном сознании, поскольку порезанной была не только палатка, в которой они собирались ночевать, но и лыжная палка.