'Двойник' Олега Винника сводит с ума фанаток горячими фото: как он выглядит и что известно о его жизни

В пятом сезоне британской версии любовного реалити-шоу "Холостяк" главным героем стал владелец собственного спортзала и персональный фитнес-тренер из Лондона Алекс Маркс. Когда в сети показали первое фото "завидного жениха", анонсируя проект, украинские поклонницы пришли в недоумение, перепутав англичанина с известным украинским певцом Олегом Винником.

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У британского "холостяка" и украинского любимца "волчиц" действительно есть очень схожие черты во внешности. Прежде всего, это густая и длинная шевелюра. OBOZREVATEL решил рассказать, что известно о "двойнике" Винника, и показать, как он выглядит.

Алекс Маркс родился в английском Кенте. Он – владелец собственного спортзала в Южном Лондоне, где работает персональным тренером. Специализируется на фитнесе для беременных, тренируя женщин во время и после родов.

Исходя из профессии мужчины, сразу становится очевидным, что у него безупречное тело. Он не стесняется хвастаться накаченным торсом у себя в Instagram. Алекс публикует снимки с пляжей и во время тренировок, чем сводит с ума подписчиц по всему миру. К слову, за "холостяком" в соцсети следит около 35 тысяч интернет-пользователей.

Рост Маркса – 201 сантиметр. Винник, кстати, будет намного ниже – 175 сантиметров.

Тем не менее, знаменитости действительно схожи между собой. Особенно украинкам показались идентичными глаза Маркса и Винника. Также у них одинаковый широкий нос и, конечно же, волосы. Впрочем, шевелюра Маркса кажется чуть длиннее и гуще.

Съемки пятого британского "Холостяка" проходили в 2019 году. С тех пор многое изменилось во внешности Алекса. Кардинальная смена имиджа состоялась за счет стрижки – спортсмен избавился от длинных локонов в пользу полубокса.

Рассматривая профиль англичанина в соцсетях, можно прийти к выводу, что без длинных волос он не так уж и похож на Олега Винника.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за время болезни Олег Винник сильно изменился. Он заметно поправился, отрастил густую бороду, поменял стиль одежды. Певец все чаще стал носить очки и кепку, а также прятать волосы.

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