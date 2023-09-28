'Двічі в одну річку не ввійдеш': где сейчас Юлия Рай, которую называют певицей одной песни, и как сложилась ее судьба

Украинская вокалистка Юлия Рай, автор песни "Двічі в одну річку не ввійдеш", которая "взорвала" чарты почти 20 лет назад, уже давно не живет в Украине. Ее карьера закончилась так же стремительно, как и началась, но музыкальный талант исполнительница не хочет "хоронить", потому что считает это грехом.

По этой причине в 2023 году она выпустила трек "Любов зігріє". О том, как сложилась ее судьба, певица рассказала в интервью давнему другу Славе Демину, с которым когда-то сотрудничала (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Артистка была на пике популярности в 2006 году, когда ее песня "Ріка" стала хитом. Однако насколько же успешных треков у звезды больше не получилось написать. Поэтому она даже не отрицает, что стала "певицей одной песни", но предположила, что, возможно, в будущем напишет еще хит.

Видео дня

В 2009 году Юлия Рай вышла замуж за австралийца и переехала из Украины. В Австралии она продолжала заниматься музыкой и принимала участие в талант-шоу. По словам знаменитости, шоу-бизнес не стал для нее прибыльной сферой.

В итоге, украинка начала работать в сфере социальной помощи людям, оказавшимся в затруднительном положении.

За долгих 15 лет певица успела расстаться с первым мужем и обрести новую любовь. Правда, пока они официально не женаты.

Недавно артистка решила вернуться к творчеству и выпустила новую песню. Она не стремится достичь бешеных успехов и популярности, но считает неправильным прятать свой талант.

"Я прочитала, что, если Господь тебе дал талант, а ты его закапываешь в землю, это большой грех. Я свой талант похоронила, и так некрасиво. Я должна его достать... Не стала суперзвездой? Ну и f*ck it! У меня есть песни, которые люди любят. Я пошла другим путем и сделала себя независимой. Возможно, я еще напишу хорошую песню, а возможно и нет", – рассказала Юлия Рай.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская певица Гайтана, которая больше года не появлялась в информационном пространстве, скрывая свое местонахождение, находится в Европе. Что о ней известно – читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!