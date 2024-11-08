Два этажа, охраняемая территория: Григорий Решетник впервые признался, что строит дом, и раскрыл, сколько зарабатывает

Украинский ведущий Григорий Решетник впервые рассказал, что сейчас начал воплощать свою давнюю мечту – строить дом. Будущее жилье 41-летнего шоумена, который вместе со своей женой Кристиной Решетник воспитывает троих детей, имеет два этажа.

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Об этом общественный деятель рассказал в интервью Славе Демину. Дополнительно ведущий заговорил о своем заработке, отметив: надеется, что за год получает около 150 тысяч долларов.

"Мы живем в съемной квартире на высоком этаже. Очень сложно переносить ночи, поэтому мы приняли решение строить дом. Сложно все дается, трое детей и дом это очень дорого. Мы даже сроки не ставим, но постепенно строимся. Это свидетельствует о том, что мы верим в Украину и победу и хотим здесь заякориться", – отметил шоумен.

По словам Григория Решетника, сейчас их дом находится на стадии штукатурных работ. Площадь будущего жилья многодетной семьи составляет чуть больше 150 метров квадратных. Обитель ведущего двухэтажная и находится в закрытом месте с охраной, ведь для него, как для медийного человека, очень важна безопасность.

Говоря о своей зарплате, Григорий Решетник отметил, что не ведет четких подсчетов заработка. Однако он не опроверг слова Славы Демина, что в год получает около 150 000 долларов, а в месяц – 10 или 15 тысяч.

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