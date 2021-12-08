Дурнев прокомментировал слухи о романе с Астафьевой: 'люблю большую грудь'

Украинского шоумена Алексея Дурнева и певицу Дашу Астафьеву подозревают в романе. Ведущий впервые прокомментировал слухи о любовных отношениях с сексуальной вокалисткой, отметив особенности ее красивой фигуры.

Знаменитостей нередко можно встретить вместе – чаще всего во время рабочего процесса, на съемках. Однако поклонники уверены, что связывают пару не только профессиональные отношения. Журналисты программы "Звездный путь" на телеканале "Украина" задали Дурневу провокационный вопрос касательно его связи с Астафьевой.

"Даша очень красивая девушка. Я не знаю в курсе вы или нет, но я люблю, когда у девушки большая грудь. У Даши большая грудь", – улыбчиво ответил Алексей.

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Отметим, что 27 октября звезда украинского Playboy рассталась со своим бойфрендом, украинским бизнесменом Артемом Кимом, который делал ей предложение, после пяти лет отношений. Она часто появляется на YouTube-канале Дурнева в роли соведущей программы "Пожежа" или как приглашенная гостья на других проектах. Сам же Алексей свою личную жизнь не афиширует.

Коротко о знаменитостях:

Даша Астафьева – 36-летняя модель, певица, экс-солистка "NikitA", а с 2017 года – сольная артистка. Родилась 4 августа 1985 года в городе Покров (Днепропетровская область). В 2007 году продюсер Юрий Никитин предложил ей поучаствовать в украинской "Фабрике звезд". Кроме того, Даша была ведущей телеканала М1, снималась для обложки украинского Playboy и выиграла титул журнала Playmate of the Month.

Алексей Дурнев – 35-летний украинский телеведущий, продюсер, шоумен и блогер. Родом из Мариуполя (Донецкая область). В 2018 году вернулся в медийную среду после длительного перерыва. Дурнев стал выпускать ролики об Instagram-профилях знаменитостей. В 2019 году сыграл главную роль в комедийном фильме "Продюсер".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Даша Астафьева случайно засветила интимную часть тела на съемках с телеведущим Алексеем Дурневым. Блогер решил показать грудь певицы, когда та сидела в халате и корсете, и на видео было видно часть соска женщины.