Дуа Липа стала самой влиятельной звездой 2021 года по версии Time
Американский журнал Time назвал 25-летнюю британскую певицу Дуа Липу самой влиятельной звездой 2021 года.
Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте издания. Артистка также украсила обложку нового выпуска журнала Time в роскошном шифоновом платье цвета фуксии и лодочках модного лилового цвета. Автором фотографии стал Micaiah Carter.
О первом месте Дуа Липы в рейтинге журнала высказалась певица Кайли Миноуг.
"Ее достижения еще более выдающиеся, когда понимаешь, что ей 25 лет. Она добрая, крутая и умная. Она настоящий поп-великан. И я, как и миллионы других людей, с нетерпением ожидаю большего от Дуа Липы", – заявила Миноуг.
Кроме Дуа Липы, редакторы журнала отметили звезд Ану де Армас, Джона Дэвида Вашингтона, Флоренс Пью, Люка Коумза и многих других.
В составлении списка приняли участие герои Time 100, включая экоактивистку Грету Тунберг и молодую актрису Зендаю. Рейтинг показал восходящих звезд, которые набирают популярность, впечатляют своими достижениями и формируют будущее.Что известно о Дуа Липе:
Дуа Липа начала свою карьеру в 2015 году. Тогда она подписала контракт с Warner Bros. Records и вскоре выпустила там свой первый синг.
Дальше карьера певицы развивалась очень успешно и быстро – в 2016 году знаменитый ямайский певец Шон Пол при участии Дуа Липы записал трек No Lie. Песня стала мировым хитом, а потом и саундтреком к фильму с Дуэйном Джонсоном "Спасатели Малибу".
Дуа Липа записала два альбома – Dua Lipa (2017) и Future Nostalgia (2020) – и завоевала две премии "Грэмми" в 2019 году.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее виртуальный концерт британской певицы Дуа Липы Studio 2054, который состоялся 27 ноября, установил рекорд онлайн-трансляций. Шоу посмотрели более пяти миллионов человек во всем мире.
Дуа Липа презентовала клип, который снимали в столице Украины. Новая композиция называется We're Good.