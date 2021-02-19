Дуа Липа стала самой влиятельной звездой 2021 года по версии Time

Американский журнал Time назвал 25-летнюю британскую певицу Дуа Липу самой влиятельной звездой 2021 года.

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте издания. Артистка также украсила обложку нового выпуска журнала Time в роскошном шифоновом платье цвета фуксии и лодочках модного лилового цвета. Автором фотографии стал Micaiah Carter.

О первом месте Дуа Липы в рейтинге журнала высказалась певица Кайли Миноуг.

"Ее достижения еще более выдающиеся, когда понимаешь, что ей 25 лет. Она добрая, крутая и умная. Она настоящий поп-великан. И я, как и миллионы других людей, с нетерпением ожидаю большего от Дуа Липы", – заявила Миноуг.

Кроме Дуа Липы, редакторы журнала отметили звезд Ану де Армас, Джона Дэвида Вашингтона, Флоренс Пью, Люка Коумза и многих других.

В составлении списка приняли участие герои Time 100, включая экоактивистку Грету Тунберг и молодую актрису Зендаю. Рейтинг показал восходящих звезд, которые набирают популярность, впечатляют своими достижениями и формируют будущее.

Дуа Липа начала свою карьеру в 2015 году. Тогда она подписала контракт с Warner Bros. Records и вскоре выпустила там свой первый синг.

Дальше карьера певицы развивалась очень успешно и быстро – в 2016 году знаменитый ямайский певец Шон Пол при участии Дуа Липы записал трек No Lie. Песня стала мировым хитом, а потом и саундтреком к фильму с Дуэйном Джонсоном "Спасатели Малибу".

Дуа Липа записала два альбома – Dua Lipa (2017) и Future Nostalgia (2020) – и завоевала две премии "Грэмми" в 2019 году.

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