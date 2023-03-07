''Друзья получили переломы, но было весело'': Кэти Перри вспомнила 21 день рождения и показала, как выглядела

Американская певица, актриса и посол доброй воли ООН Кэти Перри (настоящее имя – Кэтрин Элизабет Хадсон) рассказала поклонникам забавную историю, как она отпраздновала свое 21-летие. Из-за казуса, который произошел на торжестве, она помнит этот день до сих пор.

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Голливудская звезда поделилась в Instagram, что в тот день она с друзьями каталась на роликовых коньках. Двое гостей ушли домой с поломанными костями, однако 25 октября 2006 года теперь навсегда в ее памяти. Кроме того, исполнительница показала архивный кадр, который был сделан 17 лет назад.

"Когда мне исполнился 21 год, я арендовала каток для катания на роликовых коньках и заказала McDonald's. Два друга получили переломы, но нам было очень весело", – написала в личном блоге вокалистка.

Она очаровала свою 193-миллионную аудиторию снимком, на котором ей 21 год. Юная артистка позировала без грамма макияжа. Мировая звезда предстала с пухлыми щечками, тонкими бровями, которые были модными в 2000-х, и в блузе с бусинами цвета айвори. Поклонники засыпали свою любимицу комплиментами.

К слову, сейчас Кэти Перри 38 лет. В феврале 2016 года она познакомилась с британским актером Орландо Блумом на 73-ей церемонии "Золотой глобус". 14 февраля 2019 года стало известно, что селебрити обручились. Спустя год, 27 августа 2020 года пара стала родителями, у них родилась дочь – Дейзи Дав Блум.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что актер Джонни Депп, который имеет успех не только в кино, но еще в музыке и живописи, начал продавать собственные картины. Только за неделю знаменитость заработал на своем творчестве свыше 21 тыс. долларов.

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