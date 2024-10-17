'Достаточно взять карту'. Лада Лузина рассказала о проклятии Мариинского дворца и страшном месте, на котором стоит Верховная Рада

Самая мистическая писательница Украины Лада Лузина, которая хорошо разбирается в тайнах Киева, уверена, что Верховная Рада Украины построена не в очень привлекательном энергетическом месте. А Мариинский дворец, официальная резиденция Президента Украины, вообще – проклятое здание.

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Об этом Лада Лузина рассказала в интервью OBOZ.UA. Исследовательница Киева объяснила, почему советует перенести правительственные постройки в другое место.

"Это не я придумала, достаточно взять дореволюционную карту города Киева, и мы увидим, что территория под Верховной Радой раньше называлась Провальем, – говорит писательница. – Понятно, что это что-то не очень хорошее – место, куда все проваливается. Если бы моя воля, все наши правительственные здания перенесла бы куда-нибудь".

"С расположенным рядом Мариинским дворцом тоже ничего хорошего никогда не происходило, – продолжает Лада Лузина. – Царица Елизавета, заложившая его, не увидела результата своих стараний, умерла. Императрица Мария Федоровна, мать Николая II, решившая как-то там пожить, здесь узнала, что ее сын отрекся от престола, и оттуда ее отправили в изгнание. Когда дворец захватили большевики, у них тоже ничего не вышло. Пришлось перебираться в другое помещение. Дворец горел, стал местом смерти многих людей и годами находился в запустении. Я даже написала об этом однажды статью "Проклятие Мариинского дворца".

"Что у нас на правильном месте – это парк Славы, Музей Голодомора – места, где вспоминаешь своих героев. Аскольдова могила раньше была одним из самых известных кладбищ города. Но мы этого уже не помним, потому что несколько раз все сносилось. И вот сейчас там начали хоронить героев войны – место возвращается к своему изначальному предназначению", – добавила писательница.

Полное интервью с Ладой Лузиной читайте здесь.

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