Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео

Бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева заявила, что знала о разводе своего коллеги Позитива (Алексея Завгороднего) намного раньше, чем об этом стало известно общественности. Она также добавила, что решение расстаться "было трудным для двоих".

Такое заявление исполнительница сделала в программе "Жизнь известных людей" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Она рассказала, что Алексей и его экс-возлюбленная Анна Андрийчук были парой, которая "выросла вместе".

"Я, конечно же, знаю гораздо раньше об этой ситуации, поэтому сейчас никакой драмы уже нет. Для любого человека, чей совместный жизненный этап заканчивается, он всегда настолько тяжелый, ведь они же выросли вместе. Поэтому это решение было трудным для них обоих. Я уверена", – объяснила свою точку зрения Дорофеева.

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