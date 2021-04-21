Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом до сих пор нет детей. Видео

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая в конце прошлого года объявила о старте сольной карьеры, объяснила, почему у них с супругом до сих пор нет детей. Оказалось, что они еще просто не готовы к этому.

Такое заявление исполнительница сделала в программе "Зірковий шлях" на канале Украина (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Она добавила, что сольная карьера точно не является помехой для материнства.

"Никогда меня карьера не останавливала в этом вопросе, как многие думают. Все дело в том, что мы с Вовой еще просто не готовы. Данный вопрос в нашей семье фигурирует постоянно. Мы сами шутим в социальных сетях о пополнении, но мы это сделаем не из-за давления со стороны общества, а только через наше общее и осознанное решение", – рассказала подробнее звезда.

Напомним, что в июле 2015 года Надя Дорофеева вышла замуж за украинского музыканта и певца Владимира Дантеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева рассказала о своих неожиданных фобиях. Она призналась, что боится буквально всего: рыб, змей, пчел, ос, высоты, скорости.