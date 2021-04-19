Дорофеева представила оригинальное звучание своей песни на 'Голосі країни-11'

В воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" во время 13 выпуска популярного шоу "Голос країни-11" украинская певица Надя Дорофеева и участники ее команды Сергей Лазановский и Илья Николаенко исполнили трек под названием "Горит" в новом варианте.

Они зажгли на сцене проекта и покорили выступлением всех присутствующих. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, известная композиция Дорофеевой зазвучала в "Голосі країни" совсем в непривычной для всех аранжировке – песня получилась более лирической, но и одновременно драйвовой.

Кроме того, во время номера некоторые фразы из сингла перевели на украинский язык. Отметим, что певице даже предложили выпустить подобный вариант.

После онлайн-голосования стало известно, что в суперфинал из команды Дорофеевой выходит Сергей Лазановский.

Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло".

В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на Youtube.

"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во время 13 выпуска популярного шоу "Голос країни-11" известная певица Надя Дорофеева представила публике свою новую песню под названием "Зависимость". Она исполнила хит на легендарной сцене.