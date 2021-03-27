Дорофеева показала утреннее видео без макияжа

Украинская певица, дизайнер и видеоблогер Надя Дорофеева продемонстрировала поклонникам свою натуральную красоту. Знаменитость осмелилась показала утреннее видео без макияжа и Instagram-фильтров.

Соответствующий ролик Дорофеева опубликовала в Instagram-stories. Сначала в кадре певица показала, как ухаживает за собой – звезда нанесла увлажняющую маску на кожу. А позже Надя позировала уже с чистым сияющим лицом, тем самым продемонстрировав поклонникам свою натуральную красоту без макияжа (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Надя Дорофеева показала видео утренних ритуалов. скриншот с видео

К слову, ранее Дорофеева поделилась в комментарии ТСН о своих секретах красоты. Так, один из секретов певицы – пить много чистой воды. Помимо этого, залог сияющей кожи Нади состоит в том, что она всегда увлажняет лицо и всегда снимает макияж перед сном.

"Я ни разу в жизни не легла спать накрашенной", – рассказывала артистка.

Коротко о знаменитости: Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло". В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на Youtube.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева устроила постельную фотосъемку в откровенных позах. Звезда показала, как позировала сексуально на кровати.