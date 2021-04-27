Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы с татуировкой. Фото

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками архивными фото, на которых показала, как выглядела в школьные годы – тогда у артистки была прямая челка.

Соответствующие кадры знаменитость опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На снимках звезда позировала вместе с подругой Катей.

Так, на первом фото Дорофеева появилась в школьной форме – юбке, белой блузке и пиджаке. Также на плече у нее висела маленькая сумка, а на шее – стильный аксессуар.

На другом снимке певица похвасталась дерзким образом. Она была в светлых джинсах с низкой посадкой, футболке и кофте. Свой лук она завершила черными очками, а также на теле Дорофеевой виднелась татуировка в виде китайского иероглифа.

Коротко о знаменитости:

Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло".

В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором ей всего 18 лет. Тогда у знаменитости был яркий и непривычный для всех образ.