Дорофеева похвасталась стройной фигурой в сексуальном наряде

Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева порадовала поклонников новым снимком и продемонстрировала сексуальный образ. Знаменитость позировала на камеру в туалете.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. Отметим, что в этом образе Дорофеева выступила на конкурсе "Мисс Украина" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Надя Дорофеева позировала в красных длинных латексных штанах-клеш, черном топе с открытыми плечами и перчатками до плеч в тон к топу. Она добавила к аутфиту черные ботинки на массивной подошве. Образ завершила трендовой прической с косичками и хвостами, а также макияжем с акцентом на глаза.

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Певица облокотилась на стену в туалете, задрала ногу и смотрела в пол.

Поклонники успели оценить образ певицы и засыпали Дорофееву комплиментами.

"Класс", "Очень красивый наряд и макияж кайф", "Эти красные штаны заставляют влюбиться", "Образ огонь", "Стиль", "Нереальная просто", "У тебя стилисты и визажисты топ", "Костюм вау", "Образ шикарный", "Пушка", "Ты лучшая", "Очень понравился образ", "Стиль к лицу", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

31-летняя украинская исполнительница и видеоблогер Надя Дорофеева (DOROFEEVA) родилась в Симферополе.

Участвовала в украино-голливудском реалити-шоу "Американский шанс". В 2012 году участвовала в шоу перевоплощений ШОУМАSTГОУОН. Была тренером в вокальном шоу "Голос Дети" и "Голос Страны".. В 2018 и 2020 годах была тренером юмористического шоу "Лига смеха".

Кроме карьеры вокалистки, является дизайнером. В 2016 году запустила свою линию одежды "It’s My DoDo".

Состоит в браке с певцом Владимиром Дантесом уже 6 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Надя Дорофеева опубликовала новый пикантный снимок. Знаменитость сделала "голое" селфи в ванной комнате.