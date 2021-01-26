Дорн и Гудков стали ведущими шоу "Орел и Решка"

Российский шоумен Александр Гудков и украинский музыкант Иван Дорн станут ведущими нового сезона шоу "Орел и Решка" на телеканале "Пятница!".

Так, в этом году передаче исполняется десять лет, юбилейный сезон стартует 15 февраля. Об этом сообщили представители канала на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Стоит отметить: такое в истории шоу "Орел и Решка" случается впервые, что ее ведущими будут двое мужчин. В прошлых сезонах программу вели множество известных людей, работая в паре "парень-девушка".

"На "Решке" я готов на все, я же экстремал по жизни. Я рад прикоснуться к тому, в чем всегда мечтал поучаствовать. Однажды я не прошел кастинг на ведущего в "Орел и Решка", и это превратилось в мою мечту. Но, возможно, если бы я когда-то прошел этот кастинг, сейчас я был бы отличным телевизионным деятелем, а не музыкантом", – поделился Иван Дорн.

"Орел и Решка" – украинская познавательная телепрограмма о путешествиях, выходящая в Украине, Беларуси, Польши, России и Казахстане. Каждый выпуск рассказывает об одной стране или городе с двух точек зрения путешественника: неограниченного материально и имеющего в распоряжении всего 100 долларов. Двое ведущих определяют, кто будет "шиковать", а кто экономить, подкидывая монетку и гадая, орел или решка, что и дало название программы.

Шоу выходит на телеканалах Интер, К1, Новый канал, Пятница!, TTV, Беларусь 2 и Седьмой канал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий популярного тревел-шоу "Орел & Решка" (Новый канал) Антон Зайцев арендовал средневековый замок в Баварии (Германия) и показал, как выглядит элитное жилье.