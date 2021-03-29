Домик Тони Старка из Marvel сдается в аренду за 22 000 грн в сутки. Фото

На онлайн-площадке для размещения и поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру Airbnb сдается хижина Тони Старка из марвеловских фильмов за 22 тысячи гривен в сутки.

В объявлении указано, что в доме сможет комфортно разместиться шесть человек. Кроме того, там есть три спальных и три ванных комнаты (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Это культовая хижина из Мстителей! Тарифы и проживание минимум три ночи – это четко установленные правила, которые не меняются и не обсуждаются. Пожалуйста, не переспрашивайте, потому что мы принимаем только те условия, которые перечислены выше. Фанаты Marvel и Железного человека будут в восторге от выходных, проведенных здесь", – написали авторы объявления.

Отметим, что именно в этой хижине Тони Старк уединенно жил со своей семьей после событий фильма "Мстители: Война бесконечности". Здесь же, на берегу озера, состоялась церемония прощания с супергероем.

Фильм "Мстители: Финал" получил звание самого кассового фильма в истории. Он собрал почти 2,8 млрд долларов в мировом прокате, обойдя "Аватар" Джеймса Кэмерона, который удерживал этот статус на протяжении 10 лет.

Хижина Тони Старка сдается в аренду. airbnb.ru

Хижина Тони Старка сдается в аренду за 22 тыс. airbnb.ru

Домик Тони Старка сдается в аренду. airbnb.ru

Как выглядит хижина Тони Старка. airbnb.ru

Хижина Железного человека сдается в аренду. airbnb.ru

Хижина Тони Старка сдается в аренду посуточно. airbnb.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Эдди Мерфи живет в доме с кинотеатром и 17 ванными. По словам инсайдеров, звезда приобрел участок площадью 3,7 акра в 2001 году за 10 млн долларов, а затем потратил $20 млн на строительство дома в 2003 году.