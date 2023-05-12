'Должна быть субординация': жена Решетника похвасталась одинаковым образом с Еленой Зеленской и нарвалась на хейт. Фото

Журналистка и супруга телеведущего Григория Решетника Кристина продемонстрировала своей аудитории лук, который выбрала для встречи Нового 2023 года. Как оказалось, она отдала предпочтение ансамблю в серо-голубом цвете, который весь мир увидел на первой леди Украины Елене Зеленской во время коронации Чарльза III. Сравнение с женой президента смутило фанатов девушки – они "накинулись" на нее с обвинениями.

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Коллаж Кристина разместила в своем Instagram. Образы Решетник и Зеленской действительно пошиты одним дизайнером Катей Сильченко, но в них видны различия. Мама троих детей также отметила в социальной сети, что украинки – самые стильные и элегантные девушки во всем мире. Но и эти слова не понравились подписчикам (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Этот лук я выбрала на Новый год. И тогда получила множество комплиментов. А на днях все восхищались этим образом Елены Зеленской на коронации короля Великобритании. Очень радует, что это наряды от нашего украинского дизайнера. Украинские женщины еще раз доказывают, что они самые элегантные, мудрые, талантливые и выносливые. Согласны?", – читаем под постом Решетник.

Фолловеры звезды решили, что Кристина поступила неэтично, сравнив себя с первой леди Украины. Они высмеяли Решетник, подчеркнув, что у нее завышенная самооценка.

"Извините, но это некультурное сравнение. Вам идет, но это как сказать... тю...я первая надела", "Извините, пожалуйста, ну вы и зазвездились. Куда же вам до Елены Зеленской?", "Со всем уважением к украинским женщинам, но это неэтично говорить, что женщины или мужчины любой нации в чем-то лучше, чем другие. Тем более говорить, что кто-то кому-то это довел. Есть какая-то статистика или рейтинг элегантности девушек разных наций?", – пишут фанаты семьи Решетник.

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