'Долго смеялся'. Телеведущий Егор Гордеев признался, как отреагировал на инцидент с топовой коллегой, выругавшейся матом в прямом эфире

Телеведущий Егор Гордеев ("1+1" Украина) прокомментировал громкий скандал, который случился с его коллегой Людмила Барбир во время прямого эфира. Ведущая выматерилась из-за своего костюма, не зная, что камеры в это время не выключены.

В интервью OBOZ.UA журналист признался, что был рад, что зрители на инцидент "отреагировали по-человечески". Неприятная ситуация в конце концов обернулась флешмобом, а телеведущая извинилась за нецензурную лексику, объяснив, что печально известный фрагмент попал в эфир из-за технической ошибки.

"Как я к этому отнесся? Очень долго смеялся, – говорит Гордеев. – А как иначе реагировать? А потом радовался, когда в поддержку Людмилы запустили флешмоб "Все мы немного Люда". Ясно, что никто намеренно не будет использовать нецензурную лексику в прямом эфире. Но ведь мы тоже живые люди, и может вырваться, потому что на нас тоже летят ракеты, тоже в чем-то разочаровываемся, тоже где-то не успеваем. Мы не проекты, мы люди. Знаете, есть ведущие, которые так работают, что кажется, что они не едят, не пьют – в монументе каком-нибудь. Их привозят в студию, а потом на каком-то вертолете забирают. Это совершенно не о нас. И мне очень радостно, что аудитория так отреагировала – совершенно по-человечески. Очень мало отрицательных комментариев было. Мне было очень тепло и приятно".

Ранее OBOZ.UA писал, что еще один ведущий "1+1 Украина" отреагировал на скандал с Людмилой Барбир : "То, что она сказала, можно оправдать тем, что это был такой день – массированная атака, все на нервах. А в эфире должна дарить энергетику хорошую, позитивную, улыбающуюся. А она волнуется, еще и оказывается не очень довольна нарядами. То, что она так резко выразилась – это результат того, что держала в себе весь эфир".

"Я знаю Люду очень хорошо – это не характерно для нее, не ее лексика, – добавил Грубич. – Значит, что-то очень припекло. А в такие горячие моменты все могут подобное издать. Был ли какой-нибудь разбор полетов? Этот вопрос не ко мне, я ведь не нахожусь в офисе постоянно. Люда – топовая ведущая. И она сама, как никто другой, понимает, что произошло, почему это произошло и какие выводы нужно сделать. Ее воспитывать не нужно. И тем более думаю, что это понимает ее непосредственная руководительница Юлия Жмакина, которая очень ценит своих ведущих. И она, как никто, знает, что это форс-мажорная история".

Полное интервью с Егором Гордеевым читайте здесь.

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