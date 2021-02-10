Дочь Заворотнюк показала длинные ноги на отдыхе в Дубае: в сети сравнили ее с "русалкой"
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала свои длинные ноги.
Сейчас 25-летняя девушка отдыхает в Дубае. Об этом стало известно на ее странице в Instagram (фото можно посмотреть ниже).
Так, Заворотнюк позировала сидя на камне на фоне моря. Она выбрала длинную юбку с разрезом, который показал ее стройные ноги, а также черный топ и широкую шляпу.
"Жду, когда ноги превратятся в хвост", – подписала кадры дочь актрисы.
Стоит отметить, что поклонники Заворотнюк восхитились ее новыми снимками, а некоторые и вовсе сравнили девушку с русалкой.
"Красавица", "Русалочка", "Какая прекрасная русалка", "Вы шикарны", "Наша русалочка", – пишут люди в комментариях.
Напомним, что несколькими месяцами ранее Анна Заворотнюк вернулась из Нью-Йорка в Москву. Девушка остановилась в особняке матери, который находится в подмосковном поселке Крекшино. Однако жизнь вдали от центра большого города ее не устраивала. Дочь звезды планировала еще осенью прошлого года переехать в Москву, но ремонтные работы в квартире продлились дольше, чем она рассчитывала. Сейчас Анна переехала в новую квартиру в центре Москвы из загородного дома, где проходит реабилитацию ее онкобольная мать.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2019 году стало известно, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что актриса попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
В 2020 году, спустя год лечения, знакомые Заворотнюк рассказали, что химиотерапия кардинально изменила внешность звезды.