Дочь Стива Джобса закрутила роман с певцом и другом Кардашьян

Младшая дочь покойного сооснователя корпорации Apple Стива Джобса, 22-летняя Ив, рассекретила своего возлюбленного. Им оказался 27-летний певец Гарри Хадсон, который давно дружит с семьей Кардашьян-Дженнер, в особенности с Кайли.

На своей странице в Instagram Ив опубликовала серию романтичных снимков, где позирует вместе с бойфрендом во время отдыха в Калифорнии. На них обратило внимание издание Daily Mail.

"Команда", – подписала Ив фото, в то время как Гарри оставил комментарий: "навсегда, черт возьми".

Стоит отметить, Гарри Хадсон начал свою профессиональную певческую карьеру в 2018 году – после выхода альбома под названием Yesterday's Tomorrow Night. Ив Джобс, в свою очередь, в прошлом году начала карьеру модели, снявшись в рекламной кампании косметического бренда Glossier. Она – младшая дочь Стива Джобса и Лорен Пауэлл.

Напомним, Стив Джобс умер на 57 году жизни. Последние годы он боролся со злокачественной опухолью поджелудочной железы.

Ранее его дочь Ив редко появлялась на публике и делилась фото на своей странице в соцсети. Девушка с детства занимается конным спортом и входит в список 1000 лучших гонщиков.

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