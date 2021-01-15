Сестра Фриске закрутила роман после развода

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья, которая в 2019 году развелась с мужем Сергеем Вшиковым, закрутила новый роман. Женщина показала в своем микроблоге фото с возлюбленным Александром Титовым.

Соответствующий снимок Наталья опубликовала на личной странице в Instagram. Отметим, что пара снялась для рекламной фотосессии.

"Мне так нравится это фото", – прокомментировала публикацию Наталья.

Поклонники сразу же завалили Фриске вопросами о том, действительно ли является Александр ее возлюбленным. Наталья не стала скрывать изменения в личной жизни и подтвердила свои новые отношнния, передает издание Starhit.

"Да, у меня новые отношения. Саша – мой молодой человек. Мы вместе рекламировали магазин моей подруги и сняли такой фэмили-лук", – поделилась Наталья.

Напомним, что Наталья Фриске была замужем дважды. Первый раз она связала себя узами брака в 2010 году. Тогда женщина вышла замуж за своего одноклассника, но семейная жизнь прекратилась уже через несколько месяцев. Официально супруги развелись в 2011 году. В 2013 году Фриске вышла замуж за сотрудника МЧС России Сергея Вшикова, однако в 2019-м пара развелась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на сцене в образе своей умершей родственницы, надев ее платье и спев песни из ее репертуара.